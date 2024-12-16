Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Karadeniz'in orta kesimlerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.