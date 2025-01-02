Karadeniz'de Petrol Sızıntısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz'de Petrol Sızıntısı

Karadeniz'de fırtına sonucu iki tankerden 2 bin 400 ton petrol sızdı. Temizlik çalışmaları sürüyor.

02.01.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Karadeniz'de fırtına nedeniyle kaza yapan 2 ayrı tanker gemisinden yaklaşık 2 bin 400 ton petrolün denize sızdığını bildirdi.

Bakanlıktan, Kerç Boğazı'nda aralık ortasında etkili olan fırtına nedeniyle gerçekleşen kazalarda denize dökülen petrolle ilgili açıklama yapıldı.

Gemilerde mazotla dolu 4 akaryakıt tankının bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Uzmanlar, denize sızan akaryakıt hacminin yaklaşık 2 bin 400 ton olduğunu belirledi. Bu, tanker kaptanlarının verdiği ilk tahminden önemli ölçüden daha az bir miktar." ifadeleri kullanıldı.

Sızıntı özellikle Rusya'nın Temryukskiy ve Anapa bölgelerindeki sahil şeridinde doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karadeniz kıyısında bulunan turistik Krasnodar bölgesi sahillerinde çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığının temizleme ve kurtarma çalışmalarına 4 bin gönüllü destek veriyor. ???????

Kazalar

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık'ta ayrı ayrı kaza yapan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

İlk tahminlere göre, tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı belirtilmiş,

oluşan çevre kirliliği ve temizlik çalışmaları nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: AA

ulaştırma bakanlığı, Denizcilik, Acil Durum, Karadeniz, Fırtına, Fırtına, 3-sayfa, Güncel, Rusya, Çevre, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de Petrol Sızıntısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
09:52 Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı?
09:49 Rusya’ya kaçan Esad’a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
09:47 İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 00:25:15. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Petrol Sızıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.