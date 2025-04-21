Karadeniz Ereğli Belediyesi, Antalya Fuarı'nda Yer Aldı

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, "Çevre ve İnsan" temasıyla bu yıl 10'uncu düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda yer aldı.

10'uncu Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, "Çevre ve İnsan" temasıyla, Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği desteğiyle Antalya'da düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi de, Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Uysal ile fuarda yerini aldı. Belediyelerin yeni teknolojiler ve iyi uygulamalar için buluştukları fuarda, 2025–2026 hedeflerine yönelik görüşmeler yapıldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Ereğli halkına sevgi ve selamlarını gönderdi.