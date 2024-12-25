Ereğli\'de Giysi Yardımı Başlıyor

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, Giysi Bankası aracılığıyla çocuk ve yetişkinlere giysi ve ayakkabı yardımında bulunacak. Giysi Bankası'ndan yararlanmak isteyenler, 31 Aralık'a kadar Cumhuriyet Halk Evi'ne başvuruda bulunabilecek.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Giysi Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve ayakkabı yardımı yapacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, desteğe ilişkin şunları söyledi:

"Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Giysi Bankası projesini hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın ve firmaların bize güvenip teslim ettiği, kendilerinin giyebileceği, diğer ailelerinde giyebileceği kıyafetleri, güzelce temizleyip, ütüleyip bize teslim ettikleri kıyafetleri biz dönem dönem vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Giysi Bankası'na müracaat etmek isteyenler, 23 Aralık Pazartesi gününden itibaren 31 Aralık Salı gününe kadar Şehit Vefa Karakurdu Stadı yanındaki Cumhuriyet Halk Evi'ne saat 09.00-15.00 arasında müracaat edebilirler. Çocuk, yetişkin, kadın-erkek olmak üzere giysi ve ayakkabıdan oluşan yardımları imkanlar ölçüsünde yapmayı sürdüreceğiz."