Karadeniz Ereğli'de kamp yapan iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de kamp yapan iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Bartu Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Şüpheli K.A. ifadesinde, arbede sonucu silahını havaya ateş ettiğini ve daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. Silahın bulunması için yapılan çalışmalarda sonuç alınamadı.

06.03.2024 12:55  Güncelleme: 12:58
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yumurta Kayalıkları mevkiindeki kamp alanında 10 Eylül 2023'te ölü bulunan Bartu Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, PTS ve HTS kayıtlarından yaklaşık 30 bin plakayı, bölgedeki güvenlik kameralarını ve fotokapanları inceledi. Söz konusu tarihte olay yerinde bulunduğu tespit edilen zanlılar K.A. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli K.A. jandarmadaki ifadesinde, olay günü alkol almak için arkadaşıyla ormanlık alana gittiklerini, tuvalet ihtiyacından döndükleri sırada aracın arka koltuğunda tanımadıkları Bartu Can'ı gördüklerini anlattı.

Aralarında çıkan tartışmanın arbedeye dönüştüğünü aktaran K.A, Can'ın belinde bıçak görüp korktuğu için havaya ateş ettiği silahını yere indirdiği sırada ikinci defa patladığını, daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını öne sürdü.

K.A'nın silahı Ören Çayı'na attığını belirtmesi üzerine, 30 metre genişliğe sahip akarsu yatağında 100 metre boyunca toplam 3 bin metrekarelik alanda 6 dalgıç, 8 komando ve 16 jandarma tarama yaptı. Su altı görüntüleme cihazı ve su altı mıknatısı da kullanılan çalışmalarda, geçen yıl kasım ve aralık aylarında yaşanan selin de etkileri nedeniyle suç aleti silaha ulaşılamadı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan K.A. tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Yumurta Kayalıkları mevkiinde kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), 10 Eylül 2023'te çadırın yakınında ölü bulunmuş, olaya ilişkin 19 Eylül'de gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesi üzerine oluşturulan özel ekibin soruşturmasında, olay sabahı ilçeye giriş ve çıkış saatleri arasındaki zaman farkı tutmayan ikisi taksici 3 zanlı 28 Eylül'de gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de kamp yapan iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de kamp yapan iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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