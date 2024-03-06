Karadeniz Ereğli'de kamp yapan iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Yumurta Kayalıkları mevkiindeki kamp alanında 10 Eylül 2023'te ölü bulunan Bartu Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip soruşturmayı derinleştirdi.
Ekipler, PTS ve HTS kayıtlarından yaklaşık 30 bin plakayı, bölgedeki güvenlik kameralarını ve fotokapanları inceledi. Söz konusu tarihte olay yerinde bulunduğu tespit edilen zanlılar K.A. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheli K.A. jandarmadaki ifadesinde, olay günü alkol almak için arkadaşıyla ormanlık alana gittiklerini, tuvalet ihtiyacından döndükleri sırada aracın arka koltuğunda tanımadıkları Bartu Can'ı gördüklerini anlattı.
Aralarında çıkan tartışmanın arbedeye dönüştüğünü aktaran K.A, Can'ın belinde bıçak görüp korktuğu için havaya ateş ettiği silahını yere indirdiği sırada ikinci defa patladığını, daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını öne sürdü.
K.A'nın silahı Ören Çayı'na attığını belirtmesi üzerine, 30 metre genişliğe sahip akarsu yatağında 100 metre boyunca toplam 3 bin metrekarelik alanda 6 dalgıç, 8 komando ve 16 jandarma tarama yaptı. Su altı görüntüleme cihazı ve su altı mıknatısı da kullanılan çalışmalarda, geçen yıl kasım ve aralık aylarında yaşanan selin de etkileri nedeniyle suç aleti silaha ulaşılamadı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan K.A. tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Yumurta Kayalıkları mevkiinde kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), 10 Eylül 2023'te çadırın yakınında ölü bulunmuş, olaya ilişkin 19 Eylül'de gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesi üzerine oluşturulan özel ekibin soruşturmasında, olay sabahı ilçeye giriş ve çıkış saatleri arasındaki zaman farkı tutmayan ikisi taksici 3 zanlı 28 Eylül'de gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Karadeniz Ereğli'de kamp yapan iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Adıyaman'da hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Uşakspor, Arnavutköy Belediye Spor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Enerya Enerji, Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri' konferansı düzenlendi. Kahraman, enerji sektöründeki gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi verirken, öğrencilere kariyerlerine önem vermelerini tavsiye etti. Konferansın ardından Kahraman'a teşekkür belgesi takdim edildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti içindeki muhalefetin partiye değil, memlekete kötülük yaptığını belirtti. Bulut, seçim sürecine ilişkin çalışmaları ve sandık güvenliği konusundaki planları hakkında bilgi verdi. Ayrıca CHP'nin İsrail ile ticari ilişkileri hakkında da açıklamalarda bulundu.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin kaybolan mürettebatı için arama çalışmaları sürüyor. Gemide bulunan Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama ekipleri, kayıp kişilerin izlerini açık denizde de arıyor.
Edremit Belediyesi'nde yapılan son meclis toplantısında tüm meclis üyelerine teşekkür edildi. Başkan Selman Hasan Arslan, beş yıl boyunca birlikte Edremit'e hizmet ettiklerini belirtti.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?