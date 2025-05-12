Karadeniz Yayla Şenliği Yapıldı

Söke Karadenizliler Derneği, Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği tarafından Karadeniz Yayla Şenliği gerçekleştirildi.
Söke'nin Ovacık yaylasında yapılan şenlikte Karadeniz türküleri seslendirildi, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.
Söke Kaymakamı Ali Akça, şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ise ilçenin tüm mahallelerinde şenlik yapmaya önem gösterdiklerini söyledi.
Etkinlikte Anneler Günü dolayısıyla katılımcılara karanfil dağıtıldı.
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