Karadenizliler Keçiören'de Düzenlenen İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Karadenizliler Keçiören'de Düzenlenen İftar Programında Bir Araya Geldi

Keçiören Belediyesi, Mevlana Kültür Merkezi’nde Karadenizli dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı düzenledi.

19.03.2025 11:56
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Mevlana Kültür Merkezi'nde Karadenizli dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Karadenizli dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı düzenlendi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde kurulan iftar programına çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, muhtar, meclis üyesi ve Karadenizliler katıldı.

"Türk milletinin düşmana dur dediği gündür"

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutlayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bugün 18 Mart, bugün Yüce Türk milletinin Çanakkale'de düşmana dur dediği gündür. O gün orada sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüz ve yol arkadaşları vardı. Sizin dedeleriniz, atalarınız vardı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Çanakkale Zaferimizin 110'uncu yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadenizliler Keçiören'de Düzenlenen İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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