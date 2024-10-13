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Karagöl'de Sonbahar Güzelliği

Karagöl\'de Sonbahar Güzelliği

Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle doğaseverleri cezbetmeye devam ediyor.

13.10.2024 12:17
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Başkentin saklı cennetlerinden krater göl, Çubuk ilçesinden 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Sonbaharda doğal güzelliğiyle adeta yağlı boya tablolarını andıran Karagöl, Kavak ve Yıldırım dağlarının 1522 rakımında, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Özellikle sonbaharda Karagöl ve yaylaları, doğa yürüyüşçüleri ile fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Kentin stresinden uzaklaşmak isteyen çok sayıda kişiyi ağırlayan Karagöl'e, Çubuk 2 Barajı kenarından geçen kara yolu ile Kışlacık Mahallesi yolu güzergahı takip edilerek ulaşılabiliyor.

Ankara'dan ailesiyle birlikte Karagöl'ü görmeye gelen Abdurrahman Bozkurt, "Etimesgut tarafından geliyoruz, beğendiğimiz bir yer. Gerçekten doğasıyla, havasıyla farklı bir yer. Sonbahara ait her rengin tonu var. Yaprak dökümünde ayrı bir hava katıyor." dedi.

Karagöl'ün kendilerini çektiğini anlatan Fatma Uncuoğlu, "Gerçekten biz buradan çok keyif alıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Doğası, havası insanları buraya çekiyor." diye konuştu.

Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri sayesinde Karagöl'ün eşsiz güzelliklerini görme keyfini yaşadıklarını belirten Erol Çakır ise şunları dile getirdi:

"Belediyenin etkinlikleriyle ilçemizin güzel yerlerini keşfediyoruz. Bu etkinlikleri düzenleyen belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Karagöl dört mevsim güzel olan bir mesire alanımız. Özellikle de sonbaharda daha güzel oluyor."

Karagöl seyir terasına bir yürüyüş düzenlediklerini aktaran Selahattin Keser de, "Bugün Çubuk Belediyesi organizasyonuyla sonbaharın son güzelliklerini görmek için buraya geliyoruz. Sonbaharın tüm renk tonlarını burada görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karagöl'de Sonbahar Güzelliği - Son Dakika

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