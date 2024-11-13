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Karakulak Su İçerken Görüntülendi

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Yabani kedi karakulak, doğaya yerleştirilen fotokapana su içerken takıldı.

13.11.2024 12:32
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Karakulak su içerken fotokapana takıldı

ANKARA - Yabani kedi türlerinden karakulak su içerken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Yabani kedi türlerinden karakulak su içerken görüntüsü fotokapana yansıdı. DKMP, o anlara ilişkin, "Ülkemizin az bilinen yabani kedi türlerinden karakulak (Caracal caracal) vahşi ama bir o kadar zarif. Öyle ki su içerken bile zarafetini bozmuyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Güncel, Yabani, Yaşam, Çevre, Doğa, kedi, Son Dakika

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