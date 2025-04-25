Karaloğlu, Hatay\'da Deprem İncelemeleri Yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, kentteki temasları kapsamında Kırıkhan ilçesinde Hükümet Konağını ziyaret etti.

Daha sonra Karaloğlu, merkez Antakya ilçesi Anayazı ve Alazi mahallelerinde deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Topboğazı ve Maraşboğazı mahallerindeki kırsal afet konutlarını da gezen Karaloğlu, gazetecilere, zaman zaman depremden etkilenen illerde incelemelerde bulunarak koordinasyon toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Konutlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun bugün geldiğimiz nokta çok önemli. Hatay'dayız ve burada konutta toplam hak sahipliğimiz 135 bin, iş yerinde 15 bin 500 civarında, 750 de ahırdan hak sahipliğimiz var. Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, bir taraftan TOKİ, bir taraftan Emlak Konut, bir taraftan da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 3 koldan hem şehir merkezlerimizde hem kırsalda hummalı çalışma yapıyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüdünü yerde bırakmadan bütün hak sahibi vatandaşlarımızın kuraları çekilmiş, evleri belirlenmiş olarak yıl sonuna erişiriz diye temenni ediyoruz. Bütün gayretimiz bu, onun için alandayız, arazideyiz."

Karaloğlu, son olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Vali Mustafa Masatlı, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt da katıldı.