Karaman'da 14.5 Metre Genişliğinde Obruk Oluştu

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Mısır tarlasında 14.5 metre genişliğinde obruk oluştu

KARAMAN - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14.5 metre çapında, yaklaşık 8 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

İlçeye bağlı Ambar köyünde bir mısır tarlasında hasat yapıldığı sırada obruğu görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu. Tarla sahibinin yakınlarından Bekir Tekinli, tarlaya mısır ektikleri sırada obruk olmadığını, hasat sırasında biçerdöver şoförünün obruğu fark ettiğini söyledi.

Çevrelerinde geçmiş yıllarda oluşmuş obruklar olduğunu belirten Tekinli, "Oluşan obruk şuanda bir ev büyüklüğünde var. Bizim çocukluğumuzda da bu obruklar vardı ve toprakla tekrar dolduruluyordu. Yetkililerin buna kökten bir çare bulması gerekiyor. Tüm su kuyularını kapatsan bunlar yine olacak. Çünkü yeraltı suları çekildi ve çekilmeye de devam ediyor" dedi.

Çok sayıda obruk bulunan ve yenileri oluşmaya devam eden Konya'nın Karapınar ilçesine sınır olan Karaman'a bağlı belde ve köylerde obruk sayısı 7'ye yükseldi.