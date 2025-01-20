Karaman'da 66 Gözaltı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 696 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 66 kişiyi gözaltına alındı.

Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 13 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.