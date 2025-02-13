TOPRAĞA VERİLDİ
Karaman'da sosyal medyadaki tartışmanın ardından randevulaştığı Murat Naci Dalkıran (24) tarafından öldürülen Abdullah Umutcan Demirci'nin (19) otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesine teslim edilen Demirci'nin cenazesi, ikindi vakti Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Cinayet: Genç Adam Toprağa Verildi - Son Dakika
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