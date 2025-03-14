Karaman'da Doğal Su Çeşmelerine İlgi Patladı

Karaman'da doğal kaynak sularının aktığı çeşmelere ilgi arttı

Şebeke suyunda petrol hidrokarbonlar tespit edilmesi üzerine vatandaşlar doğal kaynak sularına yöneldi

KARAMAN - Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar doğal kaynak sularının olduğu çeşmelere yöneldi.

Karaman'da vatandaşlar içme suyunda petrol kokusunun geldiği yönünde şikayette bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü alınan numune sonuçlarında "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğinden dolayı suyun içilmemesi uyarısında bulundu. Uyarının ardından su bidonlarını alan Karamanlılar içme suyu ihtiyacını karşılamak için araçlarıyla merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Dereköy'de bulunan doğal kaynak suyunun aktığı çeşmeye akın etti. Vatandaşlar, buradan doldurdukları su bidonlarıyla geri döndü.

"Gece gündüz çeşme boş kalmıyor"

Dereköy'de yaşayan Nihat Nar, "Köye gelen vatandaşlar çeşme suyundan şikayetçi. Buraya gelen günde 50 kişi ile konuşuyorum. Kimi mazot karıştı, kimi ise benzin karıştı diyor. Gece gündüz su doldurmak için gelenler hiç durmuyor. Bizim evin penceresi çeşmeye bakıyor, geleni gideni görüyoruz. Günlük su doldurmaya 50 araba geliyor, belki daha fazlası da olabilir. Çeşme suyu içilmediği için vatandaşlar, mecbur olarak su doldurmaya başka yerlere gidiyor. Bugüne kadar su doldurmaya gelen yoktu ama çeşme suyu bozulunca vatandaşlar ister istemez her köye akın ediyor. Geçen gün arkadaşımın biri Sertavul'a su doldurmaya gitmiş ve orada 200'e yakın araba olduğunu söyledi. Su dolduramadığı için bizim köye gelip su doldurmaya gelmiş. Karaman halkı sağdan soldan su taşıyor. Açıklama sonrasında önceden su doldurmaya gelenlerin dışında gelenler de olmaya başladı. Pazar günü belki burada 200'e yakın araba olacak. Su doldurmaya gelen her vatandaş yaklaşık 40 bidon getiriyor. İçmek için, yemek için herkes su doldurmaya buraya geliyor. Bizim suyumuz tamamen doğal bir sudur ve hiçbir karışım yoktur" dedi.

Köye su doldurmaya gelen İbrahim Elitok, "Haberlerde duyuncaya kadar durumu hiç fark etmedik. Çocuklar internette haberlerde okumuş ondan sonra haberimiz oldu ve sağlığımız için biraz korktuk. Buraya su doldurmaya gelince 2-3 evin suyunu doldurup götürüyoruz" diye konuştu.