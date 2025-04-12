Karaman'da Elma Ağaçlarına Don Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da Elma Ağaçlarına Don Vurdu

Geniş Video İzle

Karaman'da 16 milyon elma ağacı dona maruz kaldı. Hasar tespitleri henüz yapılmadı.

12.04.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 16 milyon elma ağacını don vurdu

Üreticiler tarafından dona karşı sulama yapılan bahçelerdeki elma ağaçlarının tamamen buz tutması adete buzulları hatırlattı

KARAMAN - Karaman'da çiçek açan milyonlarca elma ağacını don vurdu. Dona karşı sulama yapılan bahçelerdeki elma ağaçlarının tamamen buz tutması adete buzulları hatırlattı.

16 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye'de birinci durumda olan Karaman, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alıyor.

"Hasarın büyüklüğü incelemelerden sonra ortaya çıkacak"

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin ile birlikte elma bahçelerinde incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sıfırın altında 11 derecelere düşen hava sıcaklıklarının elma ağaçlarında ciddi zarara neden olduğunu söyledi. Karaman'da 250 bin dekar alanda 16 milyon ağaçla üretim yapıldığını aktaran Bayram, hasarın boyutlarının en azda tutulabilmesi için üreticilerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bugün hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11-12 olduğu bir don olayı yaşadık. Elma bahçelerinde sabaha kadar üreticilerle diyalog halindeydik. Üreticiler ellerinden geldiği kadar önlemler almaya çalıştı. Pervane çalıştırarak, lastik ve saman balyası yakarak ve bu bahçede olduğu gibi sulama yaparak. Tabii bunlar yeterli olmadı. Çünkü bu önlemler sıfırın altında 3 ve 5 derecelerde önlem olarak kullanılabiliyor. Tam hasar tespitleri Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak. Bu bahçede sulama sistemleriyle ağaçları korumaya alıyorlar. Bu sistem 2-3 yıldır Karaman'da uygulanıyor. Salı, çarşamba günü hasar tespitten sonra bu yöntemin ne kadar faydalı olduğunu da göreceğiz" dedi.

"Büyük bir afet yaşıyoruz"

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin de, Karaman olarak büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Dün geceden buyana arazileri geziyoruz. Yaşanan zirai dondan dolayı hasarın çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz, elma ağaçlarını dondan koruyabilmek için ateş yakıp, sulama yapıyor. Şuan için meyvelerde hasar oranı yüksek, en azından ağaçlarda hasarı önlemek için mücadele veriyoruz. Allah üreticilerimize yardım etsin. Büyük bir afet yaşıyoruz" diye konuştu.

Elma bahçelerini sulama yaparak zirai dondan korumaya çalışan üreticiler Atila Topbaş ve Kahraman Altın ise 2 gündür zor bir süreç geçirdiklerini ve sabahlara kadar uyumadıklarını söyledi. Şehir genelinde 9 Nisan'da mevsim normallerinin altına düşen soğuk havanın, 14 Nisan'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karaman, Ekonomi, Güncel, Üretim, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Elma Ağaçlarına Don Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
Estonya, Rusya’ya giden petrol tankerini alıkoydu Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
Ukrayna’ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü Ukrayna'ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü
Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır
Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
Fenerium’a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi
Isparta’da ’falcı’ operasyonu 1 kişi gözaltına alındı Isparta'da 'falcı' operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

15:53 Hasan Arat kürsüde yumruklandı Hasan Arat kürsüde yumruklandı
15:48 Proje okullarında atama krizi Sabit öğretmenin videosu viral oldu Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
10:28 Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:57 BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
19:06 İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti’li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi
18:50 Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi
18:43 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
18:29 Öğrenenler inanamıyor Cristiano Ronaldo’nun serveti ortaya çıktı Öğrenenler inanamıyor! Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 16:51:45. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Elma Ağaçlarına Don Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement