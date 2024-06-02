Karaman'da LGS heyecanı - Son Dakika
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Karaman'da LGS heyecanı

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Karaman'da Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan yaşadı. Binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu. Sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenci ve velilerin büyük heyecan yaşadığı görüldü. Öğrenciler sınavdan önce hedeflerini ve heyecanlarını paylaştılar. Aileler ise çocuklarının başarılı olması için dua ettiler.

02.06.2024 13:01
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Karaman'da LGS heyecanı

KARAMAN - Karaman'da Liselere Geçiş Sınavı girecek olan öğrenciler ile birlikte ailelerde büyük heyecan yaşadı.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sabah saat 9.30'da başladı. Karaman'da da binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu. Aileleriyle birlikte okullara gelen öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alındı. Sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenci ve velilerin büyük heyecan yaşadığı görüldü.

500 tam puan hedefliyorum

Sınava ailesiyle birlikte gelen Buğra Şazasoğlu, "Bir yıllık çalışma yaptık emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ailemle birlikte geldik, heyecanlıyız. Hayırlısıyla girip çıkacağız. En iyisini yani 500 tam puan hedefliyorum" dedi.

Sınav benim için zor olacak

Sınava girecek öğrencilerden Mustafa Hocaoğlu da "Sınav zor olacak gibi ama Allah ne verdiyse yapacağız. Sınava biraz çalıştım. İnşallah bana orta derece bir lise çıkar hedefim o yönde" diye konuştu.

İngilizce öğretmenliği istiyorum

Sınavdan dolayı heyecanlı olduğunu belirten Beray Nurmaoğlu ise, "Biraz korku biraz a heyecan var. Hedefim daha belli değil ama İngilizce öğretmenliği istiyorum. Lise olarak ise tercihim sosyal bilimler lisesi olabilir. Çalışma süreci biraz zor biraz kolay geçti" dedi.

Ailesinin kendinden daha heyecanlı olduğunu söyleyen

Ülkü Küçüktürk, "Heyecanlıyım, sınavın nasıl geçeceğini merak ediyorum. Ailem benden daha heyecanlı çünkü onların da bir beklentisi var" diye konuştu.

Sınava hazırlanma süreci çok yoğun, yorucu ve stresli geçti

Sınava oğlunu getiren Hatice Altun, "Heyecanlıyız, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. İnşallah emeklerinin karşılıklarını alacaklarını düşünüyorum. Sınava hazırlanma süreci çok yoğun, yorucu ve stresli geçti ama inşallah rabbim emeklerini zayi etmeyecek" diye konuştu.

Oğlumuz iyi çalıştı

Oğlunun sınava iyi çalıştığını söyleyen İsa Saydam, "Oğlumuz katılıyor heyecanımız şuan eşit. Oğlumuz iyi çalıştı bu yıl şuan net bir şey söyleyemeyiz ama sınavdan sonra bakacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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