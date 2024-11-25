Karaman'da Okullar Tekrar Tatil Edildi

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KARAMAN'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde olumsuz hava koşulları ve don tehlikesi nedeniyle, 26.11.2024 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi/özel ve örgün ile yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.