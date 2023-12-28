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KARAMAN'da Otomobil Kontağından Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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KARAMAN'da Otomobil Kontağından Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

KARAMAN'da Nuray Yılmaz'ın otomobilinin kontağını çevirmesiyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni, aracın benzin otomatiği kısmından çıktığı belirlendi.

28.12.2023 - 14:08,
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KARAMAN'da sahibi Nuray Yılmaz'ın kontağı çevirmesi ile alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için otomobiline binen Nuray Yılmaz, aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu sırada aracın motor kısmı, birden alev aldı. Yılmaz, alev topuna dönen otomobilinden inip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Ön incelemede, yangının benzin otomatiği kısmından çıktığını belirledi. (DHA)

KARAMAN\'da Otomobil Kontağından Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARAMAN'da Otomobil Kontağından Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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