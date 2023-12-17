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Karaman'da pelet fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Karaman'da pelet fabrikasında yangın çıktı

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karaman\'da pelet fabrikasında yangın çıktı
17.12.2023 - 21:55,  Güncelleme: 21:57
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KARAMAN'a pelet fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Karaman Organize Sanayi Bölgesi 14'üncü Cadde'de faaliyet gösteren palet fabrikasında çıktı. Palet fabrikasının saman ve talaş deposunda belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yayılan dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, iş makinası ve polis ekibi sevk edildi. Polis fabrika çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye görevlileri ve iş makinaları ile yangına müdahale edildi. Alevler ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Elektrik bakımı nedeniyle fabrikanın bugün kapalı olduğu öğrenildi. Ekipler, maddi hasarın oluştuğu fabrikada, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA
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Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Karaman, Son Dakika

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