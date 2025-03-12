Karaman'da şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edildi

KARAMAN - Karaman'da vatandaşlar içme suyunda petrol kokusunun geldiği yönünde şikayette bulunurken, alınan numune sonuçlarında "petrol hidrokarbonlar" tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, suyun içilmemesi uyarısında bulundu.

Kokunun uzun süredir devam etmesi ve şikayetlerin artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, sudan alınan numune sonuçlarında "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğini açıklayarak içilmemesi uyarısında bulundu. Yaşananlarla ilgili Karaman Belediyesi'nden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

"35 kilometre uzaklıktan su dolduruyoruz"

Çeşme sularında koku olduğu için içmediğini söyleyen 62 yaşındaki Mustafa Göksu, "Ben kendim çeşme suyunda değişik bir koku olduğundan dolayı içmiyorum. Biz Amcam Çeşmesi'nin oradan su doldurup geliyoruz, çünkü Karaman'a gelen sularda acayip bir koku var. Petrol kokusu veya plastiğe benzer bir koku geliyor, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. 30-35 kilometre uzaklıkta yer alan Sertavul civarındaki çeşmelerden su doldurup geliyorum. Çeşme sularına bakılmasını isterim. Bizim imkanımız var biz gidip su doldurabiliyoruz ama imkanı olmayan için sıkıntılı bir durum" dedi.

"Çeşme sularında mazot gibi bir şeylerin koktuğunu fark ettik"

Çeşme suyundaki sorunun en kısa sürede giderilmesini isteyen 63 yaşındaki Hüseyin Taşlı da, "Evlerde mutlaka çeşme suyu kullanılıyor. Bazı kanallarda ve haberlerde yapılan açıklamalara baktığımızda çeşme suyunun sorunlu çıktığını gördük. Çeşme suları niye böyle bilmiyoruz ve en kısa sürede düzeltilmesini istiyoruz. İnsanların mağdur olmaması için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz. İlgili merciiler gerekeni yapacaktır. Ben ve eşim çeşme sularında mazot gibi bir şeylerin koktuğunu fark ettik" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Öte yandan, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, şehir merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğini duyurdu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan su numunelerinin Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği belirtildi. Analiz sonuçlarında şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" olarak bilinen bileşiklere rastladığı kaydedilen açıklamada, "Karaman şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında 'petrol hidrokarbonlar' olarak bilinen bileşiklere rastlanarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazıyla bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman Merkez ilçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilecek, analiz süreçleri yakından takip edilecektir" denildi.