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Karaman'da silahlı kavga: İki kayınbirader yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da silahlı kavga: İki kayınbirader yaralandı, şüpheli yakalandı

Karaman'da Beyazkent Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, Ali K'nin pompalı tüfekle kayınbiraderleri Serdar T. ve Müslüm T.'yi yaraladığı iddia edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Karaman\'da silahlı kavga: İki kayınbirader yaralandı, şüpheli yakalandı
16.12.2023 - 15:43,
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Karaman'da çıkan silahlı kavgada iki kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Ali K, Beyazkent Mahallesi 1003. Sokak'ta bulunan evde, kayınbiraderleri Serdar T. ve Müslüm T. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali K'nin, pompalı tüfekle iki kayınbiraderine yaraladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ali K, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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Karaman, Son Dakika

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