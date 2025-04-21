Karaman'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
R.A. idaresindeki 70 ABE 624 plakalı otomobil, Karaman- Mersin çevreyolu jandarma kavşağında Ş.A. yönetimindeki 70 BF 908 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü R.A ile diğer araçta bulunan H.N. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?