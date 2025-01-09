Karaman'daki Cinayet Davasında Gelişmeler - Son Dakika
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Karaman'daki Cinayet Davasında Gelişmeler

Karaman'da bir cinayetle ilgili 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam ediliyor.

09.01.2025 12:48
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp kaçtıktan 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bazı sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık E.K. ve başka suçtan tutuklu İ.Ü. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, başka suçtan tutukluların da aralarında bulunduğu 20 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların hazırlanan iddianamede istenilen suçlardan cezalandırılmalarını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Savunmasında maktul R.E'yi tanımadığını ve bu kişinin silahla ağabeyini vurduğunu öne süren sanık E.K, "Ailemi korumak için silahla yere doğru sıktım. Olay nedeniyle pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık İ.Ü. ise önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, savcının mütalaasında tutuksuz sanıkların tutuklanması yönündeki talebin gelecek celse açıklanacak kararla birlikte değerlendirilmesine hükmetti.

Heyet, sanık E.K'nin de tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Karaman- Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022'de çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. hayatını kaybetmişti.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, İzmir'de olduğu belirlenen E.K. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonla olaydan 73 gün sonra yakalanmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın dava dosyası güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, buradaki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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