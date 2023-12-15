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Karaman İl Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileriyle buluştu - Son Dakika
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Karaman İl Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileriyle buluştu

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okul yöneticileriyle gerçekleşen toplantıda eğitimin dinamik yapısının önemini vurguladı. Çalışkan, öğretmenlerin değişime ayak uydurması gerektiğini belirtirken, toplantıda ayrıca Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları ve ortak sınavlar hakkında bilgi paylaşıldı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileriyle buluştu
15.12.2023 - 16:27,  Güncelleme: 16:28
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Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okul yöneticileriyle buluştu.

Çalışkan, Müdürlüğün Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, eğitimin dinamik yapıya sahip olduğunu belirtti.

İdareci ve öğretmenlerin eğitimdeki değişim ile dönüşüme ayak uydurmasının önemli olduğunu aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Günümüzde artık her şey çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Eğitim camiası olarak bizler bu değişime ayak uydurmalı ve takip etmeliyiz. Öğretmenlerimiz bu değişimimi takip edemez ise bizler başarılı olmayız. Bu felsefeyi uygulayabilmemiz için size ve öğretmenlerimize ihtiyacımız var. Bunun için öğretmenlerimizle sık sık toplantı yapınız."

Toplantıda Karaman Ölçme Değerlendirme Merkezi Ergin Taşdemir, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçlarını eğitim yöneticileriyle paylaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26-27 Aralık'ta ülke genelinde 6'ıncı ve 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek ortak sınavlara ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA
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