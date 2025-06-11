Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizin kıyı kesimi turuncuya dönüştü.
Dereköy Mahallesi Kavak mevkisinde, denizin bazı kesimlerinde yer yer renk değişimleri oluşmasıyla deniz kıyısında turuncu renk görüldü.
Sabah saatlerinden itibaren oluşan renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Deniz Turuncuya Döndü - Son Dakika
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