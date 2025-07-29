Karamürsel'de Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 13 yıl 12 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "kasten adam öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 13 yıl 12 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K'nin (29) Karamürsel ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.
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