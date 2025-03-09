Karamürsel'de Kadın Esnaflara İftar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafla iftarda bir araya geldi.

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Yanık, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İş alanının her köşesinde kadınların bulunduğunu ve işlerini severek yaptıklarını anlatan Yanık, "Aynı çatı altında bu bütünlüğü bir kez daha gösterdik. Allah bol, bereketli kazançlar versin, afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Kaymakam Kemal İnan, eşi Sedef İnan, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, eşi Buket Kaya, Antikkapı AŞ Genel Müdürü İsmail Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım, eski başpehlivan Ahmet Taşçı, eşi Gamze Taşçı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın meclis üyeleri, kooperatif üyeleri ve eşleri ile kadınlar katıldı.