Karamürsel'de Taksi Şoförü Öldürüldü

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförünü silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa G, müştekiler öldürülen Murat Karaca'nın eşi Selma ile oğlu Emirhan Karaca ve avukatlar yer aldı.

Söz verilen sanık, Karaca'nın uzaktan akrabaları olduğunu, kendisini ağabeyi gibi gördüğünü, 2014'te kardeşine tokat atması nedeniyle husumet yaşadıklarını ancak tarafları barıştırmalarıyla konunun kapatıldığını söyledi.

Olay günü kız arkadaşıyla tartıştığını, taksi durağına giderek üzerinde fazla para bulunmaması nedeniyle tanıdığı Murat Karaca'yı çağırdığını anlatan Mustafa G, Karaca'nın mesaisinin bittiğini ve aracı diğer şoföre verdiğini söylemesine rağmen talebi üzerine gönülsüz direksiyon başına geçtiğini, tepkisini yolda sürdürdüğünü ve küfürlü konuştuğunu iddia etti.

Bu tavrın kendisini sinirlendirdiğini ve eski meselelerin aklına geldiğini ifade eden sanık, şöyle devam etti:

"Kardeşimle olan meselenin aslını öğrenmek için sormam üzerine arabadan kilitlenme sesi geldi. Bana saldıracağı düşüncesiyle korkutma amacıyla penyemi belimdeki tabancanın üzerinden çektim. Yolda giderken bir yandan kız arkadaşımı arıyordum. Başımı çevirdiğim esnada Murat bana hamle yaptı. O sırada silahı çıkardım, boğuşma esnasında ateş aldı. O mu bastı, ben mi bastım, kaç defa ateş aldı, hatırlamıyorum."

Mustafa G, taksiye bindikten 7 saniye sonra silahı çıkardığının, telefonu çalan Karaca'ya "açma" dediğinin araç kamerası görüntülerince tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine, "Silahı önce çıkarmadım sadece korksun, bana saldırmasın diye gösterdim. Telefonu çaldığında da aramızdaki tartışmayı karşı tarafa anlatır, tartışma duyulur, denetimli serbestliğim yanar düşüncesiyle açmasını istemedim." savunmasında bulundu.

Müşteki Selma ve Emirhan Karaca da şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tanık olarak dinlenilen sanığın kız arkadaşı Nezire Ş. ise Mustafa G. ile birkaç gün önce buluşmak üzere görüştüklerini, olay günü de sabah saatlerinde tekrar konuşarak buluşma kararı aldıklarını ve akşam saatlerinde buluştuklarını söyledi.

Mustafa G'nin çok gergin olduğunu, kendisine "Önüne bak, sağına soluna bakma." dediğini, sorunu anlamak için temasta bulunduğu sırada belindeki silahı fark ettiğini anlatan Nezire Ş, sanığın çorbacıya giderken taksi durağında Karaca'yı sorduğunu, parası olmadığı zamanlarda eve bırakması için tanıdık aradığı düşüncesiyle bunun üzerinde durmadığını dile getirdi.

Nezire Ş, sanığın "Ben herkesle vedalaştım, senin yerinde olsam Allah'tan af dilerim." söyleminde bulunmasından ve sinirli halinden rahatsız olması üzerine çorbacıdan kaçtığını kaydetti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini, gün içindeki davranışlarının da bu yönde olduğunu savundu.

Diğer tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 14 Ekim 2023'te 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın (42), Mustafa G. (37) tarafından silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 10 yıla kadar, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet"ten de 3 yıla kadar hapsi isteniyor.