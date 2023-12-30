 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karamürsel'de yılbaşı öncesi içki satışı denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karamürsel'de yılbaşı öncesi içki satışı denetlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri, depolar ve marketler denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiketler ile ruhsatlar kontrol edildi. Kaymakam Osman Aslan Canbaba, denetimlerin amacının Karamürselli vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmalarını temin etmek ve halkın sağlığını korumak olduğunu belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur ise yılbaşı öncesi denetimlerin artırıldığını ve ekiplerin 7/24 çalıştığını ifade etti.

Karamürsel\'de yılbaşı öncesi içki satışı denetlendi
30.12.2023 - 15:19,
Abone Ol

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri, depolar ve marketler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiketler ile ruhsatlar kontrol edildi.

Daha sonra iş yerlerine ait depolarda denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen denetimlerin önemine değinerek "Söz konusu işletmelerde yapılan denetimlerde, Karamürselli vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmalarını temin etmek ve halkın sağlığını korumak için denetimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur da yılbaşı öncesi denetimlerin artırıldığını vurgulayarak, "Yeni yıla girerken, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ekiplerimiz 7/24 çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel, Kocaeli, Tarım, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'de yılbaşı öncesi içki satışı denetlendi - Son Dakika


16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var

Son Dakika
16:49 Mehmet Büyükekşi Türkiye'ye geldi! Havaalanından çıkar çıkmaz aracına bindi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:49 Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 4 yaralı
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 17:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: Karamürsel'de yılbaşı öncesi içki satışı denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement