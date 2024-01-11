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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.
Kar yağışı, Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 15 santimetreye ulaştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı - Son Dakika