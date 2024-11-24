Konya'nın Karapınar ilçesine mevsimin ilk karı düştü.
İlçe merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Kurak geçen sonbaharın ardından gelen yağış, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışı sonrası olası dona karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Karapınar'a İlk Kar Düştü - Son Dakika
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