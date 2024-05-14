Konya Karapınar'da trafik sorunları için istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya Karapınar'da trafik sorunları için istişare toplantısı yapıldı

Konya Karapınar\'da trafik sorunları için istişare toplantısı yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Önal'ın başkanlık ettiği toplantıda, son zamanlarda artış gösteren trafik sorunları ve çözümleri ele alındı. Kazaların önlenmesi ve gençlerin güvenliği için halkın daha duyarlı ve bilinçli olması gerektiği vurgulandı.

14.05.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde "Trafik Sorunlarının Çözümü İçin İstişare Toplantısı" yapıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Önal'ın başkanlık ettiği Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Karapınar genelinde son zamanlarda artış gösteren trafik sorunları ve bunların önlenmesine yönelik çözümler görüşüldü.

Özellikle yaralanmalı, ölümlü ve hasarlı kazaların azaltılabilmesi için alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Önal, "İlçemizde kazaların önlenmesi ve özellikle gençlerimizin başına gelebilecek olumsuz durumların ortadan kaldırılması için tüm halkımızı daha duyarlı ve daha bilinçli olmaya davet ediyorum." dedi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, sivil toplu kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ile ve belediyede görev yapan daire başkanları katıldı.

Kaynak: AA

İbrahim Önal, Karapınar, Jandarma, trafik, Konya, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Karapınar'da trafik sorunları için istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Karapınar'da trafik sorunları için istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement