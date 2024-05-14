Konya Karapınar\'da trafik sorunları için istişare toplantısı yapıldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde "Trafik Sorunlarının Çözümü İçin İstişare Toplantısı" yapıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Önal'ın başkanlık ettiği Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Karapınar genelinde son zamanlarda artış gösteren trafik sorunları ve bunların önlenmesine yönelik çözümler görüşüldü.

Özellikle yaralanmalı, ölümlü ve hasarlı kazaların azaltılabilmesi için alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Önal, "İlçemizde kazaların önlenmesi ve özellikle gençlerimizin başına gelebilecek olumsuz durumların ortadan kaldırılması için tüm halkımızı daha duyarlı ve daha bilinçli olmaya davet ediyorum." dedi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, sivil toplu kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ile ve belediyede görev yapan daire başkanları katıldı.