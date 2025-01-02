Karaşar Derneği'nden Öğrencilere Burs Desteği

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Beypazarı'ndaki Karaşar Kültür Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği öğrencilere destek olmayı sürdürecek.

Dernekten yapılan açıklamada, yeni yıl içinde üniversite öğrencilerine verilecek karşılıksız bursun aylık olarak 1.250 lira olmak üzere dönem sonuna kadar 10.000 lira olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Eğitim yardımı altında yapılan bağışların başka alanda ya da yerde kullanılmayacağı bildirildi.

Dernek Başkan Hüseyin Yıldırımer, dernek olarak yardımları sürdüreceklerini söyledi.