Karatay\'da Bıçakla Öldürme Davası

Konya'nın Karatay ilçesinde, cezaevinden izinli çıkıp dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığa, 24 yıl hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Neşet G, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, sanığın maktulden kaynaklı haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elem etkisi altında üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle "haksız tahrik indirimi" uygulayarak 24 yıla düşürdü.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 14 Eylül 2023'te, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Neşet G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı bıçakla öldürmüştü.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Neşet G'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, istinaf mahkemesi sanığa "haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği" değerlendirmesiyle kararı bozmuştu.