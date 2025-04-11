Karayalçın'dan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karayalçın'dan İmamoğlu'na Destek

Geniş Video İzle

Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu için imza kampanyasına destek vererek erken seçim talep etti.

11.04.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon'da başlattığı imza kampanyasına destek verdi. Karayalçın, "Ben bir defa bunu çok önemsiyorum. Çok önemli bir ivme olarak görüyorum. Şimdi bunu yakalamamız lazım yani 28 milyonu alabilmemiz lazım" dedi.

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi için CHP Genel Başkanı Özel'in Trabzon'da başlattığı imza kampayasına destek verdi. Karayalçın, CHP'nin Çevre Sokak'taki il binasında kampanyaya imza attı. Karayalçın'ı CHP İl Başkanı Ümit Erkol karşıladı.

"28 milyonu alabilmemiz lazım"

Karayalçın, imza föyündeki yazıyı okuyup imza attıktan sonra şöyle konuştu:

"Çok yüksek bir olasıklıkla biz bu 28 milyon imzayı Türkiye'nin erken seçime gitmesi için bir gerekçe olarak kullanacağımızdan karşı partiler de bunun doğru olmadığı iddiasını dile getireceklerdir ve oradan hareketle bunu görmek isteyeceklerdir. Taramak isteyeceklerdir. Biz de gönül rahatlığıyla bunları verebilmeliyiz. Hem kim aramak istiyor, kim araştırmak istiyorsa hem de siyasi partilere verebilmeliyiz. Bu çok önemli bir eşik. Ben şundan dolayı çok memnunum. Onu da söyleyeyim. Galiba Bekir Ağırdır'ın bir istatistik çalışmasıydı. 14 Mayıs'ta bizim parti olarak almış olduğumuz oy 13 buçuk milyon. Kemal Bey'in oyu değil. Cumhurbaşkanı adayının oyu değil. Partinin oyu 13,5 milyon. Genel seçimde. 23 Mart'ta bizim hem parti üyelerimizin hem yurttaşların vermiş olduğu imzaların toplamı 15,5 milyon. Yani 2 milyon geçmiş durumdayız. Bu nedense çok fazla seslendirilmiyor ama bana göre olağanüstü bir adım. Olağanüstü bir kazanım. Olağanüstü bir gelişme. ve 14 Mayıs 2023'te CHP'ye verilen oylar yalnızca CHP'lilerin oyları değil yani ittifak partilerinin oyları da CHP listesinde olan oylar. Yani ona rağmen onu 2,5 milyon aşmış durumdayız. Ben bir defa bunu çok önemsiyorum. Çok önemli bir ivme olarak görüyorum. Şimdi bunu yakalamamız lazım yani 28 milyonu alabilmemiz lazım.

"İki göstergeyi önemsiyorum"

İki göstergeyi ben çok önemsiyorum. Bir erken seçim isteyenler bir de yapılan işlemlerin bir hukuk kuralına dayanmadığı şeklindeki görüş, inanmıyorum diyen görüş. Bence ikisi de olağanüstü önem taşıyan iki gösterge. Yani çok sayıda istatiski bilgi çıkıyor. Aslında bazen hangisine bakalım, hangisini kullanalım diye bazılarımız şaşırabiliyor. Ama ben bu sıralarda bu ikisini kullanıyorum. Bir ön seçim isteyenlerin oranı. Bir de ben buna inanmıyorum, ben bunları doğru bulmuyorum diyenlerin oranı."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Hukuk, Shp, Shp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karayalçın'dan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı

18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
05:02 “Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
04:30 Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 19:15:29. #7.12#
SON DAKİKA: Karayalçın'dan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement