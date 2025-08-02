Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
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Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

02.08.2025 08:23
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Farklı yollar üzerindeki bakım ve onarımlar nedeniyle trafik akışı kontrollü ve yavaş şekilde sürüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşakları 4-8. kilometrelerinde Ankara- İstanbul istikametindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 30-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Keçiborlu-Burdur- Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 27-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 0-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Malatya-Kale yolunun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 8 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

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