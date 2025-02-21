Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlama yapılacak. Bu nedenle ulaşım, Aydın-Denizli istikametinde kontrollü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda bulunan Osmangazi Köprüsü'ndeki derz çalışmaları sebebiyle ulaşım çalışma programına göre tek ya da çift şeritten sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü yapım çalışmaları ile Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi, elektrik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapılacak. Bu saatlerde ulaşım, aynı istikamette bulunan üst bağlantı yollarından gerçekleştirilecek.