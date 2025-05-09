Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolundaki üstyapı çalışması sebebiyle Aydın istikametinde Buharkent çıkış kolu trafiğe kapatıldı.
Sakarya- Bilecik yolunun 1-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla saat 21.00'e kadar Sakarya istikametinde ulaşıma tek şeritten izin verilecek.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma eski Havza-Vezirköprü servis yolundan izin veriliyor.
Balıkesir- Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.
Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bingöl- Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Beşikdüzü- Trabzon yolunun 40-55. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki levha montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Karayollarında Çalışmalar: Ulaşımda Kontroller Mevcut - Son Dakika
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