Karayollarında Çalışmalar: Ulaşımda Kontroller Mevcut

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolundaki üstyapı çalışması sebebiyle Aydın istikametinde Buharkent çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Sakarya- Bilecik yolunun 1-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla saat 21.00'e kadar Sakarya istikametinde ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma eski Havza-Vezirköprü servis yolundan izin veriliyor.

Balıkesir- Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl- Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 40-55. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki levha montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.