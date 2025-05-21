Karga Ceviz Çaldı

Ceviz çalan karga kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir çerezcinin önünde poşeti yırtarak ceviz çalan karga, izleyenleri gülümsetti. Dükkan sahibi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde bir çerezcide ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı. Dükkanının önüne gelen karga, iş yeri önünde bulunan ceviz dolu poşetini gözüne kestirdi. Zekasıyla bilinen karga, önce poşeti gagasıyla yırtarak açtı, ardından bir ceviz alarak uzaklaştı. Olayı fark eden dükkan sahibi bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.