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Karga Cevizleri Çaldı

Karga Cevizleri Çaldı

Düzce'de karga, dükkan önündeki cevizleri alarak dikkat çekti. Dükkan sahibi tedbir aldı.

29.11.2024 18:18
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Düzce'de doğal ürünler satılan dükkanın önündeki cevizleri alan karga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dükkan sahibi Hilal Serdaroğlu, karganın bir haftadır civarda dolaştığını belirterek, "Dikkatimi çekti ama rutinidir bu onların. Kargadan da aslında çok ürkerim. Sonra bir müşterim geldiğinde fark ettim, böyle 4-5 cevizi sırayla alıp gitti." diye konuştu.

Serdaroğlu, bunun üzerine ceviz kovasının üzerini kapatmak durumunda kaldığını anlatarak, bir süre daha gelen karganın artık bölgeye gelmediğini kaydetti.

Yığılca Belediye Başkanı Savaş TOKİ alanındaki çalışmaları inceledi

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, TOKİ alanında yapılan çalışmaları inceledi.

Savaş, projede 86 daire ve 2 iş yerinin yer aldığını belirterek, projenin yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını söyledi.

İlçede TOKİ projelerinin devam edeceğini aktaran Savaş, "1. etap olarak burası tamamlanmak üzere. İnşallah 2. etap çalışmaları da faaliyete geçecek." dedi.

Kaynak: AA

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