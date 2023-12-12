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Kargo iade masrafları 2025'e kadar ertelendi - Son Dakika
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Kargo iade masrafları 2025'e kadar ertelendi

Ticaret Bakanlığı, kargo iade masraflarının tüketiciler tarafından ödenmesine ilişkin düzenlemelerin 1 Ocak 2025'e kadar ertelendiğini açıkladı. Bu süre zarfında satıcılar, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücretlerini karşılamak zorunda olacaklar.

Kargo iade masrafları 2025\'e kadar ertelendi
12.12.2023 - 21:42,
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BAKANLIKTAN 'ERTELENDİ' AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren kargo iade masraflarının tüketiciler tarafından ödeneceğine yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mevcut tüketici mevzuatına kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır. Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 4 Kasım 2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi."

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin uygulanmaya başlanacağı 1 Ocak 2025'e kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında kargo iade bedelini satıcının karşılayacağı ve tüketicilerin iade kargo ücretlerini ödemesinin söz konusu olmayacağı belirtilerek, "Başta e-ticaret olmak üzere, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücretini talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için 1371 lira idari para cezası uygulanacak olup, söz konusu ceza tutarı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır."

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargo iade masrafları 2025'e kadar ertelendi - Son Dakika
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