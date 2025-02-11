Karla Kaplı Kapadokya'nın Güzelliği - Son Dakika
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Karla Kaplı Kapadokya'nın Güzelliği

Karla Kaplı Kapadokya\'nın Güzelliği

Nevşehir'de kar yağışı, Kapadokya'nın peribacalarını beyaza bürüyerek turistleri cezbetti.

11.02.2025 14:51
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Nevşehir'de geçen haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan peribacaları, turistlerin beğenisini topladı.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turistlerin yılın her mevsimi ziyaret ettiği Kapadokya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

İlkbahar, yaz ve sonbaharda farklı renklerle güzel görüntü sunan Kapadokya, konuklarını kışın da beyazlar içinde ağırlıyor.

Bazı turistler, arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak beyaza bürünen vadileri keşfetti. Bu eşsiz manzara, AA muhabiri tarafından dronla kaydedildi

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle son bir haftadır sıcak hava balon turları yapılamıyor. Ancak görsel amaçlı şişirilen sıcak hava balonu da görüntülere yansıdı.

Karla kaplı Kapadokya'da yerli ve yabancı konuklar Kılıçlar, Güvercinlik, Güllüdere, Aşk ve Zemi vadilerine ilgi gösterdi.

Turist rehberi Aftan Bedir AA muhabirine, kar sürprizinin bölgeyi ziyaret eden turistleri heyecanlandırdığını belirterek, "Kışın Kapadokya, kar örtüsü altında bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Vadileri gezdirirken konuklarımız buranın dünyada eşi benzeri olmayan özel bir yer olduğunu fark ediyor. Manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlar." dedi.

Özbek turistlerden Abduvahidova Sarvinoz ise Kapadokya'yı fotoğraflarda gördüğünden çok daha etkileyici bulduğunu ifade ederek, "Kapadokya'nın bu kadar güzel bir yer olduğunu tahmin etmemiştim. Burası kışın çok ayrı bir manzaraya sahip. Burada farklı bir enerji aldığımı söyleyebilirim." diye konuştu.

Mamatkulova Muzlisa da iki gündür bölgedeki turistik alanları gezdiğini, tüm seyahat tutkunlarının burayı ziyaret etmelerini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karla Kaplı Kapadokya'nın Güzelliği - Son Dakika

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