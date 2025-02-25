Karla Mücadele: 34 Yerleşim Yolu Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karla Mücadele: 34 Yerleşim Yolu Kapandı

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

25.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Açılan bazı yolların tipi nedeniyle tekrar kapandığına dikkati çeken Yentür, kapalı 24 köy yolunu en kısa sürede açacaklarını ifade etti.

Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan???????, kardan kapanan 300 köy yolundan 295'ini açtıklarını söyledi.

Kurtkan, 71 iş makinesi ve 100 personelle çalışma yürüttüklerini belirterek, kapalı 5 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının ardından Süphan Dağı ve eteklerindeki Aygır Gölü'nün çevresi beyaza büründü. Fotoğraf tutkunları, göl çevresinde fotoğraf çekti.

Hakkari ve ilçelerinde de İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yol genişletme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Bitlis, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Muş, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karla Mücadele: 34 Yerleşim Yolu Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
15:41 Sergen Yalçın’dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
15:38 Özdağ’ın İddianamesi Antalya’ya Gönderildi Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:27 İkinci Timur Cihantimur vakası Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
15:23 Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:03 ’Sahte diploma’ soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 11:47:59. #1.12#
SON DAKİKA: Karla Mücadele: 34 Yerleşim Yolu Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.