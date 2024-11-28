Karla Mücadele: 59 Yol Ulaşıma Kapandı

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Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 59 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da 4 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı 14 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 37 köy yolu kapandı.

Yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapanan köy yollarının yeniden açılması için 38 iş makinesi ve 92 personel görev yapıyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

İlde 8 köyün yolu olumsuz hava koşulları sebebiyle kapalı bulunuyor.

Kar, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.