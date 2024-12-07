Karlıova'da Sis Uyarısı

Karlıova'da sis etkili oldu
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Karlıova'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler zorluk yaşadı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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