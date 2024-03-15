Kars, Ardahan ve Tunceli'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Kars, Ardahan ve Tunceli'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kars, Ardahan ve Tunceli\'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kars, Ardahan ve Tunceli illerinde kar yağışı devam ediyor. Ardahan'da gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı ve ulaşım güçlükle sağlandı. Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor ve sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor. Tunceli'de ise sağanak yağışın ardından yerini kar yağışına bıraktı ve bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

15.03.2024 21:43  Güncelleme: 21:44
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Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağış dolayısıyla yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kars

Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kars-Ardahan kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük geçti.

Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar görüş mesafesini düşürdü.

Tunceli

Tunceli'de bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışın etkisiyle 2 bin 500 rakımlı Karaoğlan Ormanları ve Cankurtaran bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars, Ardahan ve Tunceli'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika

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