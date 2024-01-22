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Kars Beyaza Büründü

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi ekipleri seferber oldu, karayolları ekipleri yolun karını kürüdü. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kars Beyaza Büründü
22.01.2024 - 22:45,  Güncelleme: 22:52
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Kars beyaza büründü

KARS - Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.

Kars'ta etkili olan sıcak hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Güne kar yağışı uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinin karını temizlerken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünün karını kürüdü.

Kar yağışı ve tipi ekipleri de seferber etti. Kars-Digor- Iğdır Karayolunun da etkili olan kar yağışı ve tipiden sürücülerin olumsuz etkilenmemeleri için karayolları ekipleri, yolun karını kürüdü, kumlama çalışması yaptı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ta trafik ekipleri de trafik noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, kış lastiği olmayan, zincir kullanmayan araçlarının kent dışına çıkmasına izin vermiyor.

Kaynak: İHA
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