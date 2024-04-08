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Kars Çayı taşmaya başladı

KARS - Kars'ta havaların ısınması, karların erimesiyle birlikte Kars Çayı da taşmaya başladı. Kar sularının karışarak taşırdığı Kars Çayı ise çamur gibi akmaya başladı.

Kentte Nisan ayı ortasında veya Mayıs aylarında buzları çözüldükten sonra bahar yağmurlarıyla birlikte taşmaya başlayan Kars Çayı'nın debisi yükselirken, kar sularının hızla karıştığı çayın rengi de değişti. Normal şartlarda mavi akan çay, taşkınla birlikte çamur gibi akıyor.

Kars Çayı'nın taşmaya başladığını ifade eden vatandaşlar, "Son 10 gün hava mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Karların erimesi, biraz da yağmurun etkisiyle Kars Çayı da taştı. Birkaç güne kadar daha da fazla taşacak gibi görünüyor" dedi.

Öte yandan Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte özellikte yüksek kesimlerde eriyen kar sularının karşımasıyla taşan Kars Çayı'nda yuvaları su altında kalan yaban ördekleri de kameralara yansıdı.

Karışan kar suları ve başlayan Nisan yağmurlarının da etkisiyle Kars Çayı'nın daha fazla taşması bekleniyor. Yetkililer özellikle dere yataklarında evleri bulunan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.