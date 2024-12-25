Kars\'ta 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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