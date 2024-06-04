Kars'ta angut kuşlarının kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta angut kuşlarının kavgası kamerada

Kars'ta yavruları paylaşamayan angut kuşu ailesi kameralara yansıdı. Yavrularını korumak için kavga eden anne angut, anbean kaydedildi. Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte Kars Baraj Gölü su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Yavrularını baraj gölünde büyütmeye çalışan angut ailesi başka bir angutun saldırısına uğradı. Anne angutun yavrularını korumak için kavga etmesi ve tehlikeyi yavrularından uzaklaştırması belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

04.06.2024 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta angut kuşlarının kavgası kamerada

KARS - Kars'ta yavruları paylaşamayan angut kuşu ailesi kameralara yansıdı.

Kars'ta yavrularla birlikte yüzen anne ve baba angut, başka bir angut kuşunun saldırısına uğradı. Yavrularını korumak için kavga eden anne angut, anbean kaydedildi.

Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte Kars Baraj Gölü su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Yavrularını baraj gölünde büyütmeye çalışan angut ailesi başka bir angutun saldırısına uğradı. Yavrularını korumak kavga eden anne ve baba angut, yavrularını bölgeden uzaklaştırdı. Anne angutun yavrularını korumak için kavga etmesi ve tehlikeyi yavrularından uzaklaştırması belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Daha sonra barajın serin sularında dolaşan angut ailesi bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

Angut Kuşu, Kavga, Kars, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta angut kuşlarının kavgası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
05:19 Kapadokya’daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti Kapadokya'daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti
01:26 Çöp konteynerinde bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu Çöp konteynerinde bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
20:53 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi
07:44 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı İşte ilk sözleri Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri
22:27 Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı Kripto para operasyonunda 47 tutuklama Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Kripto para operasyonunda 47 tutuklama
22:23 Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti
22:13 Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 08:42:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta angut kuşlarının kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement